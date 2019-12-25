台风巴逢朝菲律宾泼冷水 逾万人避难所过耶诞

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（法新社马尼拉25日电） 台风巴逢（Phanfone）肆虐菲律宾中部，让这个天主教国家的数以百万计居民度过一个又潮湿又凄惨的耶诞节，一万多人得在避难中心过夜，部分地区无电可用。

在假期高峰时刻，今天却有数千人受困在关闭的港口或避难中心，许多居民蜷缩在湿漉漉的房子里。巴逢台风侵袭菲律宾第2天，从一座小岛扑向另一座，吹翻房屋与树木，使多座最易遭受风暴威胁的城市停电，但未传出死伤。

巴逢台风虽已减弱，但行进路线与超级台风海燕（Haiyan）相似；海燕2013年横扫菲律宾，酿成7300多人丧命或失踪，成为菲国历来遭遇的最致命热带风暴。

民防官员说，巴逢昨天登陆，一万多人仓促前往作为临时避难中心的学校、体育馆及政府大楼过夜。

美春（Ailyn Metran）与4岁儿子在丈夫工作的国家气象局地方办公室过夜，她告诉法新社：「太恐怖了，玻璃窗都破了，我们躲到楼梯下。」

气象局说，巴逢昨天晚间略微增强，瞬间最大阵风时速达195公里，足以吹倒小树并破坏轻量材质兴建的房屋。巴逢明天早上将进入南海，位于预测路径上的更多岛屿料将受到破坏性强风与豪雨侵袭。

菲国海岸防卫队说，超过2.5万人试图返家，与家人共享平安夜大餐，但因渡轮服务中断，至今仍受困港口。

飞往菲国中部地区的众多航班仍取消，不过人口稠密、地处北端的首都马尼拉幸免于难。（译者：侯文婷/核稿：刘文瑜）

© 2019 AFP