教宗主持子夜弥撒 启动全球耶诞活动序曲

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（法新社梵蒂冈24日电） 教宗方济各（Pope Francis）今天率领全球13亿罗马天主教徒庆祝耶稣诞生，并说「神一直深爱着我们大家，甚至我们最糟的一面」。

这是83岁的方济各任教宗以来的第7次平安夜子夜弥撒，他说：「你或许有错误的想法，或许彻头彻尾搞砸事情，但主依旧深爱着你。」

耶诞将至，全球民众有些欢乐、有些愁云惨雾。

在基督诞生地伯利恒（Bethlehem），大批朝圣者，包括巴勒斯坦人和外籍人士，纷纷涌进这以色列占领的约旦河西岸「美哉小城」，耶诞教堂（Church of the Nativity）内及四周地区都有耶诞夜相关庆祝活动。

在英国，女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II ）发表传统耶诞节演说，但形容王室家族这风风雨雨的一年「相当颠簸」。

在法国，忙着赶行程的民众遭遇交通大打结窘境。火车驾驶3周来为了抗议政府退休金改革而罢工，让许多买了车票的民众无法顺利在耶诞节前返乡与家人团聚。

在澳洲，一间购物中心举办的赠礼活动引发民众抢夺，造成10多人受伤。

在香港，民主运动人士发动示威行动后，在一间高档购物中心与警察爆发冲突。

而在菲律宾中部，成千上万民众收到警告，呼吁他们在风暴来袭前赶紧撤离家园。

© 2019 AFP