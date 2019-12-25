空袭加萨造成1家9口丧生 以色列坦承有疏失

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（法新社耶路撒冷24日电） 以色列军方今天坦承，上月空袭加萨走廊造成1家9口丧生，是因为对平民风险评估错误的关系。

以色列11月14日锁定马尔豪斯（Rasmi Abu Malhous）家族的住宅发动空袭。以色列说马尔豪斯是巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（Islamic Jihad）的指挥官。

马尔豪斯和他的8名家族成员都在空袭中丧命，当中包括5名孩童。

以色列军方在声明稿中表示，空袭前搜集的情报显示，这处住宅是恐怖组织伊斯兰圣战组织的指定军事据点。军方认为这个地点没有大众进出，对此发动攻击不会波及平民。

军方之后的调查发现，「即使这里有从事军事活动，但并非封闭建筑，而且实际上有平民进出」。

以色列军方表示，将汲取这次的教训，以降低这类事件重演。

军方报告也指控伊斯兰圣战组织利用非战斗人员，陷他们于险境，「藉由把军事资产置放在平民人口聚集的中心，刻意从平民人口密集处的内部行动」。

以色列军方在今天的报告中表示，11月的行动奏效，对伊斯兰圣战组织带来重创，同时也提高以色列民众的安全，有助于「避免更广泛的军事行动」。

© 2019 AFP