美国男子抢银行 当街洒钱祝路人耶诞快乐

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（法新社丹佛24日电） 美国科罗拉多州（Colorado）一名蓄白胡的男子因涉嫌抢劫银行被拘留，保释金为一万美元。目击者说，他当时把赃款现金扔到空中，同时向路人喊道「耶诞快乐」。

根据警方纪录，65岁的奥立佛（David Wayne Oliver）昨天下午在科罗拉多泉（Colorado Springs）抢劫学院银行（Academy Bank）后，在附近的星巴克咖啡馆被捕。

警方表示，奥立佛抢劫时威胁说要动用武器，带着金额不明的现金离开银行。

警方暂未置评，但科罗拉多泉的KKTV电视台报导，目击者巴斯卡（Dion Pascale）叙述，奥立佛步出银行，把钱扔得「到处都是」。

他说，奥立佛从袋里把钱往外扔，然后大吼「耶诞快乐」。

巴斯卡说，围观人群捡回一些钱还给银行，奥立佛则走到星巴克坐下，看来像是在等警察来逮他。

「丹佛邮报」（Denver Post）引述警方说法表示，还有「成千上万美元」尚未寻回，没有迹象显示奥立佛抢劫时有动用武器。

从警方档案照片看来，奥立佛发色灰白，蓄着白色络腮胡；监狱纪录显示，他被拘留在艾尔帕索郡（El Paso County）监狱，预定于26日首度出庭，从纪录中看不出他是否已请律师。（译者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP