英国女王耶诞谈话赞年轻世代倡环保护气候

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（法新社伦敦25日电） 英国女王伊丽莎白二世今天发表耶诞谈话，她向年轻的环保运动人士致敬，他们受到号召全球对抗气候变迁的瑞典少女童贝里激励，在全球各地发起行动呼吁爱护地球。

过去一年英国因为脱离欧洲联盟一事纷争不断，女王次子安德鲁王子（Prince Andrew）则因卷入丑闻退出公共事务，她认为2019年是「相当颠簸」的一年，呼吁英国人「克服长久以来的不和和根深柢固的歧见」。

93岁的女王在这项预录的电视谈话中回顾历史，包括1969年美国阿波罗11号（Apollo 11）任务太空人阿姆斯壮（Neil Armstrong）在月球漫步后所说历史名言：「这是个人的一小步，却是全人类的一大步。」

女王对这句话做了小小修正，强调阿姆斯壮的成就不只代表男性，也代表女性。她又说：「这也提醒我们，所有的一大步通常都是从小步开始。」

二次大战时还是少女的女王也回忆，她那一代人如何不屈不挠度过难关。

她说：「如今许多人所面对的挑战，也许和我这一代人当时所面对的不同。但新世代能够对保护我们的环境和气候之类议题怀抱类似使命感，让我深受感动。」

童贝里2008年首先发起「为气候罢课」活动，激发了全球年轻学子的环保运动风潮。她后来支持英国的环保团体「反抗灭绝」（Extinction Rebellion），使得伦敦成为连串抗争行动的焦点，这些抗议活动使得全球许多大城市的交通陷入瘫痪。

英国今年在世界主要经济体中抢到头香，订定有法律约束力的减碳法案，希望在2050年前达到净零排放目标。

© 2019 AFP