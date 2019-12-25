英国王室历经一年风波 纳税人负担再成焦点

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（法新社伦敦25日电） 英国王室今年历经诸多事件，包括安德鲁王子卷入性丑闻，以及哈利王子和妻子梅根不满私生活遭侵犯而与媒体打官司。大小风波令英国民众再掀议论：王室是否太大，而且太有钱。

59岁的安德鲁王子（Prince Andrew）据称是最受女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）喜爱的儿子，但他被控与未成年女子发生性行为，接受专访不仅否认相关指控，更拙劣地试图撇清自己与已故美国恋童癖富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的关系。

面临庞大舆论压力的安德鲁王子今年11月不得不承诺将「暂时退出公共事务」。事件发展很难不让93岁的女王难堪。

一些王室事务专家指出，居英国王位继承序列首位的71岁王储查尔斯（Prince Charles）有意改革王室制度。

王室传记作家朱诺尔（Penny Junor）告诉法新社：「他（王储查尔斯）有意将王室瘦身，改为由数名较年长家庭成员组成的核心结构，并让他们担任全职。」

朱诺尔还说：「安德鲁王子拿石头砸自己的脚，这刚好让改革变得比较容易。」

事实上，英国王室的组成规模和维持成本一向是争议话题。

英国广播公司（BBC）王室记者戴蒙德（Jonny Dymond）指出，国库对王室的挹注长久以来饱受共和制倡议人士批评。

不过，戴蒙德认为，王室至今一向善于与时俱进、重新自我包装，称职地维护大英国族的良好自我感觉，以合理化王室享受的财政支持。

戴蒙德说道：「这就是目前问题所在，你得到的东西不值得你付出的金钱。」他指的是安德鲁王子的性丑闻和哈利王子（Prince Harry）与媒体的争讼等。

英国王室有数个财源，包括政府每年编列、在2018至2019财政年度高达8200万英镑的「君主拨款」（Sovereign Grant），以及交付信托、去年收入达2000万英镑的各项王室资产。（译者：陈韵聿/核稿：陈彦钧）

© 2019 AFP