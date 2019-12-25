Uber创办人卡拉尼克 年底离开董事会

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（法新社纽约24日电） 在共同创立Uber约10年后，卡拉尼克（Travis Kalanick）今天切断与这家叫车服务巨擘的最后一丝关系，宣布自己将于2019年年底离开董事会。

Uber快速窜起时被爆从事引发争议的商业行为，导致卡拉尼克2017年遭逼宫辞去执行长职务，根据Uber发出的声明，卡拉尼克将于12月31日正式离开董事会，「专注发展他的新企业与慈善事业」。

43岁的卡拉尼克在Uber声明中说：「Uber过去10年一直是我生活的一部分。这个10年即将进入尾声，Uber 如今也上市了，现在似乎就是最适当的时机，可以让我专注于我目前的事业与慈善理念。」

他说：「Uber达成的所有成就，都让我感到自豪。我将持续在旁为Uber的未来加油打气。」

2018年3月，卡拉尼克宣布将创立新的投资基金10100，聚焦于营利与非营利企业，主要发展领域包括房地产、电子商务与中国和印度的创新活动。

在他最近创立的企业中，卡拉尼克开了俗称「幽灵厨房」的云端厨房公司（CloudKitchens），将在人口中心附近租用共用厨房，以供业者准备外送食物。

早在今天宣布辞去董事会职务前，卡拉尼克已逐步疏远与Uber的关系，于11月初抛售大部分股票。

卡拉尼克与另一名Uber创办人坎普（Garrett Camp ）2008年12月前往巴黎时，因招不到计程车而萌生创立Uber的念头。

不过，Uber后来接二连三爆出令人头痛的消息，像是职场文化竞争激烈、骚扰、歧视频传以及使用阻挠对手的奥步等，导致卡拉尼克2017年6月在庞大压力下辞去执行长职务。

Uber之后指派美国线上旅游公司Expedia前执行长柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）接任执行长。

柯霍斯洛夏西今天说：「很少有企业家可以像卡拉尼克这样，投入这么多心力建立Uber。」

Uber独立董事长苏嘉（Ron Sugar）感谢卡拉尼克贡献他的「独特专业，十年磨一剑，将Uber从草创的新创公司发展成全球上市企业」。

© 2019 AFP