从无名小咖到闻名天下 盘点2019年异军突起者

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（法新社巴黎26日电） 2019年全球有许多人的事迹值得载入史册。以下是2018年仍没没无闻、今年一举成名的一些人，他们在政治与气候倡议活动上各有影响。

● 川普弹劾案吹哨者

尽管外界极力想揭露到底是谁提出告发，让美国总统川普遭受弹劾，至今这个人仅以「吹哨者」为世人所知。据可靠消息指出，他是30岁出头的中央情报局（CIA）中阶男性分析师、专精东欧议题，曾任职于白宫。

这名吹哨者8月匿名告发川普施压乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky），要泽伦斯基协助寻找不利民主党对手的丑闻。此举违反美国法律禁止寻求外国助选的规定。

吹哨者向美国国家情报总监办公室督察长投诉后，一连串调查就此启动，媒体接着大肆报导。很快地事件如滚雪球般，变成联邦众议院的弹劾调查，并导致川普明年可能面临参议院审判。

● 16岁气候小尖兵童贝里

最初只身奋战的瑞典少女童贝里（Greta Thunberg），如今已成为全球环保界的良心人物，替不满面对气候变迁而当局却无所作为的年轻世代发声。时代杂志（TIME）这个月也选出童贝里作为2019年度风云人物。

这一切源自去年8月童贝里决定翘课，一个人到瑞典国会外举起「为气候罢课」标语。

童贝里的奋斗在几个月内吸引全球关注，之后她相继获邀到瑞士达佛斯（Davos）世界经济论坛（World Economic Forum）和欧洲议会对全球领袖演讲。世界各地的年轻人也开始各自发动罢课，抗议运动「周五为未来而战」（Fridays for Future）于焉诞生。

● 香港学生

2019年，香港学生抛开温和书生形象，穿上黑衣上街投掷汽油弹，成为全球民主力量抵抗专制强权的象徵。

这波抗议最初是为了反对港府推动修订逃犯条例，拟允许把嫌犯引渡到中国大陆。但抗议随后演变成反抗北京的群众运动，也让香港观光购物区变成满地砖块的都市战场。

受过大学教育、30岁以下的年轻人，是这场反送中示威的典型前线抗议者。被捕与伤者数据则显示，上街群众约有1/3是女性。

● 委内瑞拉反对派领袖瓜伊多

在委内瑞拉反对派重要领袖纷纷被囚禁、流亡或隐身的情况下，36岁的国会议员瓜伊多（Juan Guaido）今年1月崛起，为弱化的反对派带来活力。

委内瑞拉国会是唯一由反对派掌控的国家机构。瓜伊多于就任议长几天后，于1月23日自封临时总统，宣布总统马杜洛（Nicoals Maduro）连任无效。

很快地，瓜伊多便获得美国与其他大约50个国家承认，支持率在委内瑞拉人民间飙升至63%。然而到了10月，瓜伊多的支持率下滑超过20个百分点。如何继续让萎靡的反对派振作，成为当前一大挑战。

© 2019 AFP