传奇殒落强人辞世：2019年去世名人回顾

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（法新社巴黎26日电） 2019年即将告终，回顾过去一年，时尚圈「老佛爷」卡尔拉格斐、诺贝尔文学奖得主童妮．摩里森、辛巴威强人穆加比相继告别人世。以下是法新社整理今年辞世的名人：

● 1月

--21日：英格兰足球超级联赛卡地夫市队（Cardiff City）的阿根廷籍前锋沙拉（Emiliano Sala）搭机飞越英吉利海峡时坠机身亡，得年28岁。

--26日：法国电影配乐大师、曾获3座奥斯卡奖的米榭李葛兰（Michel Legrand）86岁辞世。1983年电影「杨朵」（Yentl）配乐是他的经典之作。

● 2月

--7日：英国老牌演员、曾3度荣获金球奖的亚伯芬尼（Albert Finney）辞世，享寿82岁。他在「永不妥协」（Erin Brockovich）中演出也让他入围奥斯卡奖最佳男配角。

--16日：瑞士演员布鲁诺甘兹（Bruno Ganz）罹癌病逝，享寿77岁。他以2004年电影「帝国毁灭」（Downfall）精湛演出希特勒（Adolf Hitler）最为人所知。

--19日：时装界传奇人物、长期担任香奈儿（Chanel）艺术总监的卡尔拉格斐（Karl Lagerfeld）逝世，享寿85岁。

--21日：美国老牌着名导演史丹利杜宁（Stanley Donen）去世，享耆寿94岁。他生前曾执导好莱坞经典之作、1952年电影「万花嬉春」（Singin' in the Rain）。

--28日：德裔美国籍作曲家兼指挥安德烈普列文（Andre Previn）逝世，享寿89岁。他曾获得10座葛莱美奖、4座奥斯卡奖。

● 3月

--4日：美国男星路克派瑞（Luke Perry）严重中风病逝，享年52岁。他演出的青春校园剧「飞越比佛利」（Beverly Hills,90210）在1990年代风靡一时。

--4日：英国电音天团「超凡」（The Prodigy）主唱齐斯佛林特（Keith Flint）被发现陈尸家中，享年49岁。

--29日：法国新浪潮导演安妮华达（Agnes Varda）辞世，享寿90岁。她2015年荣获坎城影展最大奖棕榈奖（Palme d'Or），成为第一位获得这个令人艳羡奖项的女导演。

● 4月

--17日：69岁的秘鲁前总统贾西亚（Alan Garcia）被控受贿。警察准备逮捕他时，否认指控的贾西亚朝头部开枪自尽身亡。

● 5月

--13日：1950、60年代美国艺坛老牌影歌双栖明星桃乐丝黛（Doris Day）辞世，享耆寿97岁。

--16日：华裔美籍建筑师贝聿铭辞世，享嵩寿102岁。贝聿铭被誉为「现代主义建筑最后大师」，巴黎罗浮宫金字塔是他最为人熟知的作品之一。

--20日：3届一级方程式（F1）世界冠军、奥地利赛车手尼基劳达（Niki Lauda），在接受肺部移植8个月后与世长辞，享寿70岁。

--22日：英国童书绘本作家茱迪斯．柯尔（Judith Kerr）逝世，享耆寿95岁。她1968年出版的「来喝下午茶的老虎」（The Tiger Who Came To Tea）是全球儿童文学经典着作。

● 6月

--15日：义大利电影和歌剧导演法兰柯齐费里尼（Franco Zeffirelli）逝世，享寿96岁。

--17日：67岁的埃及伊斯兰主义前总统穆希（Mohamed Morsi）在狱中辞世。穆希生前统治埃及仅1年，期间引发诸多争议，2013年遭推翻下台。

--17日：美国社交名流葛洛瑞亚．范德比（Gloria Vanderbilt）过世，享耆寿95岁。她曾是铁路、船运巨擘范德比企业女继承人，美国有线电视新闻网（CNN）名主播安德森古柏（Anderson Cooper）是她的儿子。

● 7月

--6日：巴莎诺瓦（bossa nova）音乐先驱、巴西音乐人乔安吉巴托（Joao Gilberto）辞世，享寿88岁。

--17日：义大利侦探作家、小说角色西西里警探蒙塔巴诺（Salvo Montalbano）的创作者卡米雷利（Andrea Camilleri）与世长辞，享耆寿93岁。

--22日：前中国国务院总理李鹏辞世，享寿90岁。李鹏生前曾主张强硬镇压1989年民运。

--25日：突尼西亚总统艾塞布西（Beji Caid Essebsi）在第一任期结束前辞世，享寿92岁。艾塞布西逝世时是全球年纪最长的总统。

● 8月

--5日：诺贝尔文学奖首位非裔美籍得主童妮．摩里森（Toni Morrison）辞世，享寿88岁。

--10日：66岁美国富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）被控性贩运少女等罪名等待审判，在狱中上吊轻生。

--16日：美国1969年经典公路电影「逍遥骑士」（Easy Rider）主角之一的彼得方达（Peter Fonda）因肺癌病逝，享寿79岁。

● 9月

--3日：德国摄影师林堡（Peter Lindbergh）辞世，享寿74岁。林堡曾让娜欧蜜坎贝尔（Naomi Campbell）、辛蒂克劳馥（Cindy Crawford）等超级名模走红。

--6日：辛巴威前专制领袖穆加比（Robert Mugabe）辞世，享寿95岁。穆加比在掌权37年后，于2017年遭军方推翻。

--19日：突尼西亚前总统班阿里（Zine El Abidine Ben Ali）在沙乌地阿拉伯流亡期间辞世，享寿83岁。班阿里是在2011年阿拉伯之春（Arab Spring）反抗运动中首位被推翻的领导人。

--26日：法国前总统席哈克（Jacques Chirac）过世，享寿86岁。席哈克曾于1995至2007年间担任法国总统。

--30日：世界知名的美国歌剧演唱家洁西诺曼（Jessye Norman）于医院辞世，享寿74岁。

● 10月

--17日：美国民主党籍联邦众议员康明兹（Elijah Cummings）逝世，享寿68岁。康明兹是第一位在美国国会大厦供人瞻仰的非裔议员。

--26日：激进组织伊斯兰国（IS）首脑巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi），在叙利亚遭美国特种部队突袭期间自我引爆身亡。巴格达迪死时年约40多岁。

● 11月

--30日：出身拉脱维亚的知名指挥家杨颂斯（Mariss Jansons）因急性心脏衰竭在俄罗斯圣彼得堡家中逝世，享寿76岁。

● 12月

--8日：美国联邦准备理事会前主席伏克尔（Paul Volcker）辞世，享寿92岁。

--14日：出身丹麦的法国女演员、法国新浪潮导演尚卢高达（Jean-Luc Godard）的缪思女神安娜卡丽娜（Anna Karina）罹癌辞世，享寿79岁。

--21日：法国着名时装设计师温加罗（Emanuel Ungaro）逝世，享寿86岁。

--23日：阿尔及利亚陆军参谋长萨拉（Ahmed Gaid Salah）死于心脏病发，享寿79岁。今年4月，掌权20年的前总统包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）被迫请辞下台后，萨拉就成为阿尔及利亚的实质掌权者。

© 2019 AFP