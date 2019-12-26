回应哈玛斯火箭攻击 以色列军方空袭加萨走廊

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（法新社耶路撒冷26日电） 以色列军方今天表示，为回应巴勒斯坦激进组织哈玛斯（Hamas）控制的加萨走廊朝以色列发射1枚火箭，以军昨天深夜已对加萨走廊发动空袭。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨晚在加萨走廊北方的阿什克隆（Ashkelon）出席竞选造势活动时，从加萨走廊射来1枚以军所称的「发射体」，引发警报声响。

以色列军方表示，这枚「发射体从加萨走廊朝以色列领土发射，随后遭到『铁穹』（Iron Dome）防空系统拦截」。

以军还说，为回应这起攻击，他们派出「飞机与直升机前往加萨走廊，击中哈玛斯恐怖分子的数个目标，其中包括军事哨站」。

目前双方都未传出有人受伤。但加萨走廊一名安全事务消息人士透露，哈玛斯的若干据点传出受损。

以色列国营电视台Kan 11公布的画面显示，昨晚在竞选造势活动上，一名警卫通知尼坦雅胡「红色警报」已响，随后他向群众挥手道别。

尼坦雅胡正在争取连任联合党（Likud Party）党魁。当时他和妻子萨拉（Sara）被迅速护送离开休息室。（译者：杨昭彦/核稿：张正芊）

© 2019 AFP