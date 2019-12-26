多伦多老街车纵横百余年 驶向历史终点

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（法新社多伦多26日电） 加拿大第一大城多伦多闻名于世的东西不多，有代表性的加拿大国家电视塔（CN Tower）、冰上曲棍球名人堂（Hockey Hall of Fame）、各国美食，以及具有历史意义的有轨街车。

但再过几天，这些老街车就要退场，被时髦光鲜的新列车取代，当地人对这个决定情绪复杂，有不舍也有鄙视。

37岁的肯尼斯（Kenneth）在沿着拜塞斯特街（Bathurst Street）运行的511号线一节老旧车厢里说：「我喜欢这些有轨街车，因为它们在多伦多历史悠久。这些街车是一种象徵。」

多伦多最早的有轨街车于19世纪面世，当时还是用马拉动，直到1920年代才开始以电力驱动。

目前还在使用的这批历史性列车既高又窄、以红白为主色，正式名称是「加拿大轻轨列车」（Canadian Light Rail Vehicles, CLRV），于1970年代末期投入使用。

乘客上车要登3阶楼梯；若要下车，就拉一条从车厢头挂到车厢尾、固定在窗边的黄色绳子。

多伦多和旧金山是北美少数仍在使用大型电车网络的大城市，几个城市如克里夫兰（Cleveland）、纽奥良（New Orleans）也还有几条电车路线。

多伦多轻轨街车系统每年平均有6500万人次乘客使用。

街车曾是北美城市的主要大众运输工具，但第2次世界大战后，汽车和巴士逐渐取代街车，数百公里的轨道陆续被拆除。

多伦多一度也考虑废除有轨街车，但经过多年讨论，并在一些反对声音的压力下，最终于1972年决定维持服务网，时至今日，由交织于市中心的11条路线构成。

旧日时光的有轨街车现在被当作纪念标的及城市象徵，出现在纪念品店和玩具货架上的T恤和明信片上。

费奥里洛（Mark Fiorillo）一辈子没离开过多伦多，他怀旧地说：「多伦多偶尔有点乏味，有轨街车能让这个城市有点不同。」

他说，多伦多街车与其他街车看起来不一样，像野兽、又像坦克，「很酷」。

费奥里洛发起名为「城市基金」（CityFund）的慈善募款，宗旨是要多伦多居民更关心城市事务。

在多伦多运输局（TTC）支持下，费奥里洛启动「多伦多街车」（A Streetcar Named Toronto）艺术计画，英语名称是受剧作家田纳西・威廉斯（Tennessee Williams）作品「欲望街车」（A Streetcar Named Desire）启发。

在这项计画下，一列老而笨重的列车被绘上明亮颜色，这是目前少数几辆还在运行的列车之一，这些车到12月29日就要走入历史。

其他街车大部分都已被庞巴迪公司（Bombardier）制造的新车取代。2009年，总部位于加拿大蒙特娄的庞巴迪公司拿下多伦多价值超过10亿加元（约新台币228.5亿元）合约，要提供204辆新街车。

几经延期后，庞巴迪公司加快组装作业，承诺于今年底前完成交货，目前也已几乎交付所有街车。

对多伦多运输局计画发展经理海斯克尔（Scott Haskill）来说，已老化且不适用于身障人士的旧街车「到了寿终正寝时刻」。

新型的Flexity Outlook街车以更流畅的曲线为特色，与庞巴迪公司在柏林、布鲁塞尔投入使用的新型号相呼应，底盘较低，没有阶梯，车厢也比较长、比较宽，可容纳更多乘客。

海斯克尔说：「我们需要更大容量的街车，因为交通很繁忙，需要更大乘载量。」

© 2019 AFP