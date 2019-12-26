德国男子耶诞夜拾金不昧 53万全数返还失主

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（法新社法兰克福26日电） 德国一名63岁男子今年耶诞节肯定非常开心。糊涂的他把背包忘在一棵树下，里面装满礼物和1万6000欧元现金（新台币约53万元），所幸有个拾金不昧的老实人归还了他的背包。

法新社报导，这宗佳话发生在德国西部克里菲德（Krefeld）市中心附近。寻获失物的51岁男子于24日午夜前不久，无意中发现这个背包并报警处理。警方很快就确认物主身分，让背包和里面的贵重物品回到失主手上。

克里菲德市警方在脸书（Facebook）贴文说，发现背包的男子「拒收拾得遗失物的报酬，因为当天是耶诞节」。

贴文中说：「耶诞佳节期间真的有人行善。」

在德国，任何归还失物的人都有权依据拾获物品的价值来收取相应报酬。此事的善心人士若收取报酬，将是490欧元。

警方分享这起善行的脸书贴文吸引超过1000人按赞和将近180篇留言，但也有网友对于有人带这么多现金走来走去表示惊讶。

克里菲德警方发言人今天告诉法新社，这种情况虽然「不寻常」，但背包主人说，钱带在身边「他觉得比较安全」。（译者：杨昭彦/核稿：张佑之）

© 2019 AFP