批评当权者遭威吓 俄反对派领袖办公室被搜索

广告 继续浏览后续

（法新社莫斯科26日电） 呛声当权派的俄罗斯反对阵营领袖纳瓦尼旗下反贪腐基金会，今天遭到警方搜索。他的团队声称，警方再次搜索的目的是为了搅乱基金会工作。

不同于稍早的媒体报导，现年43岁的纳瓦尼（Alexei Navalny）说，他并没有被捕。他推文指出：「我只是（因为某个原因）被强行拖出办公室」。

纳瓦尼另透露，警方查扣了「所有物品」，并指出，今天的突袭就是因为傍晚他要在YouTube频道每周一次的节目中，向支持者发表演说。

他说，另一个原因在于他拒绝移除2017年的一则YouTube报导，其中指控总理麦维德夫（Daniil Medvedev）贪腐了钜款，影片点阅数将近3300万。

纳瓦尼的幕僚在推特贴图，显示纳瓦尼盘腿坐在地上，两名穿着黑色制服的男子瞪着他。

他的反贪腐基金会同时披露一段影音，显示执法人员如何试图使用造成火花飞溅的电锯破门而入。

纳瓦尼的伙伴亚斯基（Nikolai Lyaskin）推文说俏皮话：「这是新年烟火。」另段影音则显示，一些身穿黑色制服、戴着面罩与头盔的人正搜索反贪腐基金会办公室。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2019 AFP