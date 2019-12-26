挪威玛莎公主前夫贝恩自尽 享年47

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（法新社斯德哥尔摩25日电） 挪威作家贝恩（Ari Behn）的经纪人告诉法新社，曾与挪威玛莎公主（Maertha Louise）有一段婚姻的贝恩今天自尽离世，享年47岁。

贝恩的经纪人哈孔桑德（Geir Hakonsund）透过电子邮件告诉法新社：「我代表贝恩最亲的亲属，怀着极度悲痛的心情向大众告知，贝恩今天自尽身亡。」

贝恩1999年首度出版作品，是短篇小说集「悲痛欲绝」（Sad as hell，暂译）。

他是在2002年与玛莎公主结婚后受到大众关注，他们合写了关于婚礼的书「促膝谈心」（From heart to heart，暂译）。两人育有3个女儿，之后在2016年8月宣布离婚。

他们的朋友与公众人物今天纷纷表达哀悼，包括挪威总理索尔伯格（Erna Solberg）与王室家族。

挪威王室发表声明说：「艾利（贝恩名）过去多年来是我们家族重要的一员，我们拥有与他共创的美好温馨回忆。」

贝恩也写了数本小说与剧本，并在2018年发表他的最新着作「地狱」（Inferno，暂译），描述他与心理健康问题对抗的心路历程。1081226

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© 2019 AFP