法国探险队深入中非 调查神秘非洲巨大蝴蝶

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（法新社中非洛巴叶森林26日电） 在非洲森林冠层下方某处，有一种神秘的巨大蝴蝶，名为非洲长翅凤蝶，它们是非洲大陆白天出没的最大型蝴蝶，在科学史册几乎没有记载，但已知具有毒性。

非洲长翅凤蝶（African giant swallowtail）于1782年被发现，拉丁学名为Papilio antimachus。它们有黑色条纹的橙棕色惊人翅膀，宽度可达25公分，是世界上最大蝴蝶之一。

然而，同样引人注目的是，从来没有人能在毛毛虫或蛹的阶段研究这种生物，这些阶段是了解它们生命周期及寿命的关键。

为解开谜团，一个私人出资的法国探险队，在中非共和国南端洛巴叶河（Lobaye river）河岸扎营。探险队约由20人组成。

探险队资深科学家、昆虫学家安诺耶（Philippe Annoyer）表示：「如同许多物种，这个物种正变得日渐稀有。」

这种蝴蝶的行踪难以捉摸，没有足够数据可判断它们的保育状态。安诺耶指出：「我们掌握的细节来自1960年代，仅占一本科学期刊的半页。」

科学家推测，这种巨蝶身上的毒素，最有可能是在毛毛虫时期，吞食藤本植物旋花羊角拗（Strophanthus gratus）叶子取得。

过去30年来，安诺耶试图提醒大众，这些美丽物种面临灭绝，但大多徒劳无功。他希望藉由揭露这种非洲蝴蝶生命周期的关键早期阶段，将会鼓励人们繁殖这种蝴蝶。

© 2019 AFP