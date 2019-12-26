澳洲旅游广告 鼓励英国人抛开脱欧烦恼来度假

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（法新社雪梨26日电） 澳洲旅游局昨天推出一支观光宣传影片，由知名女歌手凯莉米洛担纲亮相。雪梨当局希望透过这支广告，吸引对脱欧感到疲乏的英国游客来澳洲度假放松，逃离母国喧嚣。

这支长达3分钟的广告一开始，穿着拘谨的凯莉米洛（Kylie Minogue）现身，背景显然是在英国诺福克郡的山均汉姆堡（Sandringham），也就是英国皇室的私人庄园。而后布景消失，凯莉米洛出现在澳洲一座同样名为山均汉姆堡的海滩。

这支宣传片昨天在英国电视首播，播出时间在英国女王伊丽莎白二世发表耶诞电视文告之前。

凯莉米洛出生澳洲，目前待在伦敦。她在宣传片一开始唱着「今年是艰难且令人困惑的一年，但事情有所进展」，随后澳洲籍喜剧演员奚尔斯（Adam Hills）现身，接续凯莉米洛的话说，「嗯，以非常慢的速度（进展）」。

51岁的凯莉米洛接着唱：「但全澳洲都爱你，我们永远不会批判你。」凯莉米洛曾参与拍摄实境秀「有邻真好」（Neighbours）。

之后，这支名为「朋友之歌」（Matesong）的影片提到「就刁钻的贸易协议进行谈判实在骇人听闻」，再次影射英国脱欧谈判。

澳洲旅游局（Tourism Australia）表示，本次宣传总耗资澳币150万（约新台币3126万元），为超过10年以来，澳洲旅游局针对英国市场砸下的最大笔投资。

澳洲旅游局发表声明说：「英国情势充满不确定性，此时，这支轻快的音乐影片，代表澳洲向英国伸出象徵性的友谊之手，也热烈庆祝两国深厚且长存的关系。」（译者：李宛谕/核稿：张佑之）

© 2019 AFP