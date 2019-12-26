耶诞大战 勇士靠死守扳倒火箭

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（法新社洛杉矶25日电） 美国职篮NBA金州勇士本季因多名主力球员因伤缺阵，战绩惨不忍睹。但他们今晚在主场116比104击败来犯的夺冠热门休士顿火箭，给地主球迷一份最佳的耶诞贺礼。

过去5季都杀进总冠军系列赛的勇士，本季随主力「浪花兄弟」汤普森（Klay Thompson）与柯瑞（Stephen Curry）先后因伤缺阵，早不复王者气象；今天只能排出虾兵蟹将的阵容迎战哈登（James Harden）、卫斯布鲁克（Russell Westbrook）率领的火箭。

勇士队葛林（Draymond Green）全场攻下20分，有16分是在下半场，戴米安李（Damion Lee）22分另抓下生涯单场新高的15篮板，帮勇士打出3连胜，而这不过是勇士本季的第8胜（24败）。

火箭虽有卫斯布鲁克30分12篮板、哈登24分11助攻，但受制勇士有效防守，大幅降低两人上罚球线次数（哈登1罚零中、卫斯布鲁克8罚8中），加上得分只集中在先发球员，最终意外吞下本季第10败（21胜）。

葛林在赢球后说：「这感觉真神奇，你们也知道，我们现在是超幼齿的阵容，是艰难的一季，但教头（克尔）一直告诉我们，球队会渐入佳境，现在终于开始好转了，这感觉真好。」

© 2019 AFP