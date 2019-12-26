耶诞节收假投资人信心不坠 亚股多收红

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（法新社香港26日电） 亚洲股市今天交易清淡，但仍维持美中贸易关系改善后激起的涨势，收盘多数上扬。专家表示，投资人对全球经济的信心正在增加，且心态上无所畏惧。

全球股市经过耶诞节休假喘息后，投资人目光如今转向今天稍晚将公布的美国失业率数据，以及预计明天出炉的日本工业和零售业数据。

乐天证券（Rakuten Securities）首席策略师洼田真之（Masayuki Kubota）表示：「投资人对全球经济的信心正在改善。」

AxiTrader首席亚洲市场策略师殷尼斯（Stephen Innes）也发布报告指出：「在...科技业巨擘打头阵之下，投资人正展现无所畏惧。由于美中贸易冲突解冻，且各国央行采取宽松货币政策，市场走势仍获得支撑。」

年终假日期间股市交易量通常清淡。今年全球许多股市平安夜当天的交易冷清，亚股今天交易也不热络。

东京股市今天开盘持平，终场上涨0.6%。上海股市收高0.9%，首尔股市收涨0.4%，新加坡、曼谷和雅加达股市也都收红。

台湾和孟买股市则收低。香港、雪梨和威灵顿股市因假日休市。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2019 AFP