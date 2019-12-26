雷纳德擎天一柱 率快艇耶诞大战擒湖人

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（法新社洛杉矶25日电） 美国职篮NBA洛杉矶快艇与洛杉矶湖人上演耶诞同城大战戏码，快艇雷纳德（Kawhi Leonard）砍进35分外带12篮板，帮快艇后来居上，终场111比106击败湖人。

两军在今天这场拉锯战里互易领先15次。

虽然詹姆斯（LeBron James）今天有点慢热，但湖人上半场仍能掌控局面，并以一波17比2的攻势，打完上半场63比51领先。

湖人第3节还一度领先到15分，但快艇第3节中后段开始加温，打完第3节双方战成86比86。

两军第4节的肉搏战，詹姆斯与卡德威波普（Caldwell-Pope）的三分球一度让湖人取得101比94领先，但快艇很快便扳平，并在比赛终了前3分29秒反超比分，自此未再被湖人超前，笑纳本季对湖人二连胜。

雷纳德第4节攻下11分，而贝佛利（Patrick Beverly）比赛终了前赏给詹皇一记辣锅，让湖人没法靠詹皇这个三分线投篮追平。

湖人队靠着第2节的凌厉攻势，上半场结束以63比51领先。快艇第3节还一度落后到15分，

两军第4节你来我往，终场前6分39秒后仰跳投命中，湖人101比94领先，但随后快艇一波7比0攻势扳平。

随后雷纳德两度两罚命中，快艇在比赛终了前2分03秒取得4分反超，而湖人此刻竟出现要命当机，最后2 分钟只得1分，眼睁睁看快艇完成逆转。

快艇另一球星乔治（Paul George）手感不佳，18投5中仅17分，但替补上阵的哈洛（Montrezl Harrell）挹注18分。

湖人虽有库兹马（Kyle Kuzma）砍下本季单场新高25分，「一眉哥」戴维斯（Anthony Davis）24分，詹皇23分9篮板10助攻准大三元，无奈今晚三分线45投仅12中，最后关头屡攻不下，苦吞4连败。

© 2019 AFP