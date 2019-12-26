2019年国际大事回顾

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（法新社巴黎26日电） 2019年全球爆发示威潮，民众上街怒吼，要求改革沉�z已久的政治体系，也呼吁当局对气候变迁有所作为。这一年来发生那些国际大事，透过法新社的整理一起回顾：

●拉丁美洲示威潮

★委内瑞拉

1月23日，委内瑞拉反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）自行宣布就任临时总统，政经长期混乱的委国更陷危机。

瓜伊多获美国等50多国承认，但军方支持的总统马杜洛（Nicolas Maduro）并没有下台。

★海地

9月中，海地因燃油短缺爆发大规模示威，要求总统摩依士（Jovenel Moise）下台，示威爆发的冲突导致40多人丧命。

★智利

10月中，首都圣地牙哥民众不满地铁票调涨发动示威，夺走20多条人命后，政府同意举行公投。

★玻利维亚

总统莫拉莱斯（Evo Morales）10月20日宣称赢得第4任期，引爆连续3周的示威活动，数十人死亡。莫拉莱斯11月10日宣布辞职，之后流亡海外。

★厄瓜多

10月的示威导致国家瘫痪近两周。

★哥伦比亚

11月中爆发罢工与反右翼政府示威。

● 北非／中东动荡

★阿尔及利亚

民众不愿让已掌权20年、年迈又虚弱的总统包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）再做第5任期，2月22日爆发前所未见的抗争行动。

之后包特夫里卡失去军方支持，于4月2日下台，但示威并未因此平息，民众转为要求改造整个当权体制，也不能接受包特夫里卡的左右手塔布纳（Abdelmadjid Tebboune）当选总统。

★苏丹

军方4月11日推翻巴席尔（Omar al-Bashir），结束他长达30年的掌权，这是各地民众长达4个月示威的主要诉求。

但一直要到8月间达成协议，筹组联合执政委员会监督政府过渡到文人统治，示威才见平息。根据示威群众，超过250人在抗争中丧命。

★伊拉克

民众因不满失业、贪腐以及公共服务不彰，在10月1日发动大规模抗争。抗争最后演变成暴力冲突，夺走460多条人命。

12月1日国会批准总理马蒂（Adel Abdul Mahdi）辞职。

★黎巴嫩

民众不满政府拟对免费网路通讯徵税，10月17日发动大型示威。总理哈里里（Saad Hariri）10月29日辞职并未平息示威，因为民众对获指派接任总理的狄亚布（Hassan Diab）也不满意。

★伊朗

燃油价格调高后，11月15日爆发暴动，但遭当局镇压。国际特赦组织（Amnesty International）表示，共有超过304人丢掉性命，大部分都是被安全部队射杀，但当局否认有这么多人死亡。

●伊斯兰国头子末路

伊斯兰国（IS）长达5年间攻城掠地，夺占伊拉克与叙利亚大半领土，但之后他们节节败退，3月间被库德族领导的部队赶出最后阵地。

10月27日，美国总统川普宣布，伊斯兰国头子巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）在叙利亚巢穴遭美国特种部队突袭，随后引爆自杀炸弹背心身亡。

●波音737 MAX停飞

衣索比亚航空（Ethiopian Airlines）3月10日空难导致全球停飞波音（Boeing）737 MAX客机。衣航空难发生的6个月前，印尼狮子航空（Lion Air）同机型飞机也发生空难，两起悲剧共导致346人死亡。

●英国脱欧歹戏拖棚

根据2016年公投结果，英国定2019年3月29日脱离欧洲联盟（EU），但因英国国会无法通过首相梅伊（Theresa May）和布鲁塞尔达成的脱欧条件，接任梅伊的首相强生（Boris Johnson）与欧盟谈出的协议也遭国会拒绝，脱欧时程3度延后。

●首张黑洞照片

4月10日，天文学家宣布，「事件视界望远镜」（EHT）计画成功拍到人类史上首次的超大质量黑洞影像，这是本世纪天文与物理学界重大发现之一，台湾团队也有参与。

●巴黎圣母院大火

法国巴黎圣母院4月15日发生大火，尖塔与屋顶付之一炬，所幸多亏消防人员抢救，主建筑得以保住。

●伊朗情势升高

美国退出伊朗核协议并重新制裁伊朗后，德黑兰5月8日宣布将中止履行协议部分条款。

波斯湾5月中发生多起油轮遭攻击事件，美国认为是德黑兰所为，紧张情势更进一步升高。

9月14日沙乌地阿拉伯石油设施遭到叶门青年运动（Huthi）叛军攻击，伊朗再遭抨击。

6个月内，德黑兰铀库存超过了核协议规定上限。

●香港反送中示威

6月9日，港人不满香港立法会定6月12日二读「逃犯条例」，走上街头「反送中」，这是香港1997年主权移交中国以来最大的危机。

●7月温度创历史新高

美国与欧洲当局8月宣布，7月气温是有纪录以来最热的月分。

欧洲和北极出现创纪录高温，冰岛8月间更首度因为气候变迁失去一座冰川。

巴西的亚马逊与澳洲发生森林大火，义大利威尼斯则遭逢数十年来仅见洪灾，极端气候让人更加担心暖化问题，瑞典环保少女童贝里（Greta Thunberg）呼吁政治人物采取具体行动，获得全球各地民众响应。

●美国与世界的疏离

8月2日，美国正式退出与俄罗斯签署的中程核飞弹条约（INF Treaty），之后川普「美国优先」的政府针对中国与欧盟发动贸易战，退出巴黎气候协定，并从叙利亚东北部撤军。

●川普遭弹劾

美国国会的民主党人9月24日针对川普施压乌克兰的行为发起弹劾调查，12月18日联邦众议院通过弹劾案，联邦参议院预定明年1月审判。

●土耳其挥军叙利亚

土耳其10月9日针对北叙利亚发动攻势，把他们口中的「恐怖分子」库德族战士逐出边境。土耳其发动攻势的两天前，川普才宣布美国撤军，挨批背弃在对抗伊斯兰国之战并肩作战的库德族盟友。

美国与俄罗斯分别与土耳其达成协议，确保库德族战士安全离开边界区后，土耳其10月23日暂停攻势。

●大科技公司遭对付

脸书（Facebook）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、谷歌（Google）等网路巨头的垄断益发让人忧虑之际，7月24日，美国主管机关以违反资料保护为由，对脸书开罚50亿美元。

●法国社会危机

法国运输业劳工与政府因年金改革计画形同水火，12月5日起僵持已达3周，耶诞假期交通严重受创。

法国国家铁路（SNCF）、巴黎大众运输公司（RATP）等大众运输业者发动罢工，抗议政府打算把42种不同退休制度合并为以积分计算的单一制度。

© 2019 AFP