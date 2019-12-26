2019年10大新纪录回顾

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（法新社巴黎26日电） 岁末年终将届，回顾2019年创下的10大纪录，其中包括最热月分，最快马拉松成绩、还有最夸张拍卖价格与最贵车位等，以下是法新社整理的2019年10大新纪录：

● 创纪录高温

美国国家海洋暨大气总署（NOAA）宣布，2019年7月平均气温达摄氏16.75度，为地球历来最炎热的一个月。

7月侵袭欧洲的热浪刷新多项纪录：巴黎气温达摄氏42.6度、德国41.5度、英国38.7度。

到了12月，换澳洲创下历来最炎热一天的纪录，12月19日澳洲全国平均最高温度达41.9度，同时令人难受的热浪持续加剧野火。

● 脸书罚金

脸书（Facebook）7月遭祭出50亿美元（新台币1554亿元）罚金，这是业者因违反消费者隐私的历来最重罚金。

美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）宣布罚金时说，这也是美国政府针对违规祭出的历来最高罚金之一。

● 夸张销售纪录

中国消费者在「双11」购物节创下新纪录，24小时内在阿里巴巴平台的成交额达383亿美元（约新台币1兆1527亿元）。阿里巴巴说，业绩比去年的纪录多出26%。

● 艺术品拍卖新高纪录

在英国为了脱欧激烈交锋时，英国知名涂鸭大师班克西（Banksy）将国会议员描绘成猩猩的画作「下放国会」（Devolved Parliament），10月在拍卖会以1110万欧元（约新台币3.7亿元）落槌，创下班克西个人最高成交纪录。

美国普普艺术家昆士（Jeff Koons）的不锈钢「兔子」（Rabbit）雕塑作品，5月以9110万美元（约新台币28亿6000万元）落槌，是在世艺术家作品创下的新高拍卖纪录。

● 不到两个小时

肯亚长跑名将基普柯吉（Eliud Kipchoge）10月在维也纳一场非正式比赛跑出1小时59分40.2秒，成为第一个在两小时内跑完马拉松的选手。

● 最多奖牌

美国体操小天后拜尔斯（Simone Biles）10月横扫5面金牌，在世界体操锦标赛得到的奖牌总数来到创纪录的25面，超越白俄罗斯男子体操名将谢波（Vitaly Scherbo）1990年代创下的23面纪录。

● 半年多征服14座高峰

尼泊尔登山家普尔加（Nirmal Purja）4月到10月在短短6个月又6天内，征服全球14座8000公尺以上高峰，刷新最快完登纪录。先前的纪录保持人花了将近8年，才征服这14座高峰。

● 最长航班

澳洲航空公司（Qantas Airways Ltd.）10月飞完最长的直飞航班，花了19小时又16分钟测试从纽约直飞雪梨的长途航班。

当时那架波音（Boeing）787-9型客机上仅有49人，目的是将重量减至最轻，让飞机有足够燃料可飞行逾1万6000公里而不需中途加油。

● 最袖珍婴儿

塞比亚（Saybie）出生时大约只有一颗大苹果重，加州一家医院宣布她是历来存活下来的最袖珍婴儿。

住在加护病房数个月后，这家圣地牙哥医院在塞比亚出院时宣布，她2018年12月早产时，体重只有245公克。

● 百万美元停车位

香港中环中心大楼10月以760万港币（约新台币2937万元）高价售出一个停车位，价格大约是伦敦顶级黄金地段切尔西（Chelsea）一房公寓的售价。

© 2019 AFP