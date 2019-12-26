2020年科技趋势 5大主题受瞩目

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（法新社伦敦26日电） 展望2020年，科技趋势将呈现什么样貌？消费性电子产品将再度令人惊艳？区块链与5G网路将成为主流？或者全球将共同致力于对付科技大厂的避税手法？

过去一年，科技业利用消费者隐私谋利的作法引发激烈争辩后，法新社整理出明年将形塑科技界的5大主题。

●5G网路蓬勃发展

总部位于伦敦的研究机构欧睿国际（Euromonitor International）家庭与科技资深分析师宾德尔斯（Dominique Bindels）强调，苹果在支付和AirPods等周边装置的发展成效卓着，并预测智慧型耳机、扬声器和连接「物联网」的家用装置，将成为2020年更具活力的产业。

而电商巨擘亚马逊（Amazon）、科技大厂苹果（Apple）和谷歌（Google）本月与其他业界同行结盟，将为智慧型居家设备制定共同标准后，Alexa和Siri等数位助理或许能开始互相沟通。

●不可忽视的DARQ

商业谘询公司埃森哲（Accenture）今年创造首字母缩写词汇DARQ代表4大科技趋势，分别是分散式账本技术（Distributed Ledger Technology，如区块链）、人工智慧（AI）、延展实境（Extended Reality）和量子计算（Quantum Computing）。

不过，区块链网路消耗大量能源，加上有关科技造成气候变迁的争辩越来越普遍，人们日益担忧对环境造成影响。

●SMAC应用冲击隐私

首字母缩略词SMAC也就是社群（Social）、移动（Mobile）、分析（Analytics）和云端（Cloud），可说是当前多数企业积极投入的另个科技领域，对于消费者来说，SMAC多应用于如何与朋友沟通、搜寻和购物。

这加剧人们对隐私的担忧，此前脸书一系列个资外泄，首次暴露许多网路活动被业者和政党利用。

●科技战

美国指控华为和另一家电信集团中兴通讯根本就是中国间谍机构负责人的马前卒，这令北京为之气结。

华府智库新美国基金会（New America Foundation）中国数位经济专家塞克斯（Samm Sacks）表示，此科技僵局可能会损害精准医学和人工智慧诊断等领域的进展。

●开徵数位税

美国民主党总统参选人联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）以反垄断为由，主张分拆亚马逊、脸书与谷歌。

与此同时，经济合作暨发展组织（OECD）将于明年6月提出让富裕国家对网路巨擘课徵数位税的「统一方案」。

© 2019 AFP