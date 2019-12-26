7个月大萌娃当市长 要让美国再次友善

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（法新社德州怀特霍尔25日电） 「市长的早餐好罗！」查德．麦克米兰（Chad McMillan）从他德州农场的起居室里，朝外头大声喊叫。

今天的早餐有瓶温牛奶，外加一罐果泥。

查德口中的「市长」名叫查理．麦克米兰（Charlie McMillan），他不是普通的市府官员，而是一名只有7个月大的小婴儿，还是美国反堕胎运动的新面孔。

这位肥嘟嘟的小婴儿10月当上德州怀特霍尔（Whitehall）荣誉市长，诉求是甜甜的「让美国再次友善」（Make America Kind Again）。

这是从总统川普的「让美国再次伟大」变化而来，不仅口号响亮，小查理政见包括爱国主义、领养和「生命」，堪称人小志气高。

他所谓的「生命」，意指美国人意见两极的堕胎议题。

小查理的养母南西（Nancy Jane McMillan）表示：「他政见的重点，是...他亲生妈妈为了生命做出的英勇抉择。」

「她当时是所谓的危机怀孕（crisis pregnancy），但她选择不终止妊娠，而是产下他。我们非常有福气，成为那个英勇抉择的受益者。」

10月间，小查理的父母在为了怀特霍尔消防队募款的拍卖中买下荣誉市长头衔。

小查理的父亲查德说，这项任命不包括实际职责，「只是好玩」，但他知道「查理市长」对怀特霍尔人的影响力。

「只要有一点点的友善，就能无远弗届。在美国政治与文化对立的同时，能看着一个宝宝、一个承诺让美国再次友善的7个月大婴儿带来改变，真的是很棒的事。」（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP