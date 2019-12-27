中非共和国首都民兵与商人冲突 至少30死

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（法新社班基26日电） 中非共和国安全官员和宗教领袖今天说，首都班基（Bangui）一个混乱的区域发生民兵与商人冲突事件，造成至少30人丧生。

当地的阿里巴波罗（Ali Babolo）清真寺教长卡林（Awad Al Karim）表示，有30具遗体被送到清真寺。这座清真寺位于PK5区，是许多班基的穆斯林在基督徒与穆斯林冲突最激烈时的避风港。

一名要求匿名的安全官员也说，死亡人数至少30人，但他未提供其他细节。

卡林表示，当地商人持武器反对民兵团体课税，双方因而发生冲突。

一名法新社记者当时人在PK5区附近，他说，25日晚上和26日上午都可听到枪弹连击和爆炸声响。

非洲红十字会（African Red Cross）负责人姆包柏戈（Antoine Mbaobogo）表示，到下午4时为止，死亡人数达23人，但后来可能增加到33人，市场附近还有一些遗体。

联合国中非共和国多层面综合稳定团（MINUSCA）和中非共和国当局对于控制PK5区都无能为力，联中稳定团甚至未提供精确死亡数据。

除了伤亡之外，中非共和国政府的平民保护单位负责人尼亚博德（Patrick Bidilou Niabode）提到，PK5区有40到50间店铺、还有4或5间房子被烧毁。

中非共和国是世界上最穷、最动荡的国家之一，自2014年前总统博齐泽（Francois Bozize）被政变推翻后，国家就不时陷入暴力，接着人数居多的基督徒与穆斯林民兵展开激烈争斗，以致前殖民宗主国法国在联合国委托下介入。（译者：曾依璇/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP