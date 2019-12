广告 继续浏览后续

(法新社伦敦27日电) 英国已故流行乐偶像乔治麦可(George Michael)家属和警方今天指出,乔治麦可的姊姊梅兰妮.帕纳尤托(Melanie Panayiotou)在弟弟去世3周年当天,也在耶诞节过世。

根据媒体报导,55岁的梅兰妮.帕纳尤托于耶诞节被乔治麦可的另一名姊姊尤达.帕纳尤托(Yioda Panayiotou)发现死于伦敦北区的住处。

家族律师瑞德(John Reid)声明表示:「我们悲伤地证实,梅兰妮已突然过世。」

乔治麦可2016年耶诞节因自然原因,在英格兰中部家中过世。

英国创作歌手乔治麦可生前共卖出1亿套音乐专辑,包括Last Christmas和Wake Me Up Before You Go-Go等畅销歌曲。(译者:徐睿承)

© 2019 AFP