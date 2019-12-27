亚裔歧视攻击风潮 在法国成治安黑数

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（法新社塞纳河畔维特里27日电） 「小敏」在巴黎郊区才刚下公车，一名蒙面男子就试图抢走她的手提包，她奋力抵抗后，抢匪竟把她推倒在地，把她打到不省人事。

这场磨难害她骨折两处，还留下创伤后压力症候群（PTSD），3周无法工作。

部分维权运动者担心这类攻击只是这波未有报导揭露、有种族针对性的暴力案件的一小部分，针对的是华裔法国人；种族刻板印象及误以为亚洲观光客都很有钱的想法，也助长了这种暴力。

「小敏」仍然担心自己的人身安全，因此选择以化名受访。在那次发生于巴黎东南郊瓦尔德马恩（Val-de-Marne）的抢劫，她的手提包被抢走，里面只有数十欧元和身分证件。

但41岁的「小敏」说，最难克服的是无助感和愤怒。她说：「为什么是我？我身上没钱，没首饰，什么都没有。为什么这种暴力会找上我？」

2016年，住在巴黎北郊的华裔裁缝师张朝林遇抢、被殴致死，3名抢匪中有两人未成年，他们当时只抢到一个手机充电器和一些糖果，后来被捕入狱。

在张朝林案发生前，早有多起以中国观光客和在郊区做小生意的华人老板为目标的抢案，华裔族群罕见大规模上街，抗议他们所称在法国较贫穷社区中逐渐高涨的反亚洲种族主义。

瓦尔德马恩社区组织「人人安全」（Security for Everyone）发言人林春来（Sun Lay Tan）说：「我们意识到张朝林之死大有问题，但没想到这么严重。」

受害者通常是女性或年长男性，歹徒在街上锁定他们，跟踪他们走到偏僻地带，然后动手。林春来说：「受害者只因是亚洲人就被盯上。」

他认为，这些攻击案的根源无疑是种族主义，「『他们很弱』、『他们身上总是有钱』、『他们不懂得保护自己』…这就是藏在攻击背后的刻板印象」。

维权运动分子催促地方政府装设监视摄影机及追捕匪徒。林春来说：「预防（犯罪）很重要，但逮捕施暴者和判刑，对受害者来说也一样重要。」

© 2019 AFP