伊斯兰国圣战士发布影片 宣称处决11名基督徒

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（法新社奈及利亚卡诺27日电） 一群认同伊斯兰国（IS）的圣战士发布一段影片，宣称展示他们在动荡的奈及利亚东北部处决了11名基督徒，以报复伊斯兰国首脑身亡。

和伊斯兰国挂钩的阿玛克通讯社（Amaq）昨晚在网路上发布1分钟长的影片，内容显示，来自伊斯兰国西非省（Islamic State West African Province，ISWAP）的圣战士在一个不明地点枪杀和刺杀11名被蒙住眼睛男子。

影片中一名蒙面男子还说：「这是给全世界基督徒的讯息。」他宣称，这场处决是为了替死去的伊斯兰国首脑巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）和他的发言人报仇。

美国特种部队10月在叙利亚西北部伊德利布省（Idlib）突袭巴格达迪藏身处，他为了不被逮捕而自杀身亡。

伊斯兰国西非省近几个月加强攻击基督徒、安全人员和援助人员，而在高速公路设置路障并进行搜查。

圣战士22日还在奈及利亚波诺省（Borno）首府迈杜古利（Maiduguri）郊区的高速公路拦截车辆时杀害6人，并劫持5人，其中包括2名援助人员。

联合国（UN）24日谴责，武装团体在奈及利亚东北部「针对平民设置检查哨的行为越来越多」。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

© 2019 AFP