印尼女子遭鳄鱼袭击 1死1失踪

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（法新社印尼甘达里27日电） 印尼地方灾害应变机构官员今天表示，东南苏拉威西省接连爆发两起鳄鱼攻击人类事件，造成1名女子死亡，另一人失踪。东南苏拉威西省今年已发生5起夺命鳄鱼袭击事件。

印尼东南苏拉威西省（Southeast Sulawesi）北科纳韦县（North Konawe）昨天和今天接连发生两起鳄鱼攻击事件，事发地分别位于当地两条相邻的河川。

当地灾害应变机构表示，一名女子昨晚遭鳄鱼攻击，她的遗体随后在拉林都河（Lalindu）被发现。

灾害应变机构今天再次接获通报，指称有另一名女子在拉索罗河（Lasolo）遭鳄鱼袭击。

发生事故的两条河川彼此连通，相距仅20公里。

北科纳韦县灾害应变机构紧急部门主管雅斯米汀（Djasmidin）今天表示，搜救队正在拉索罗河附近地带寻找第2名受害女子。

雅斯米汀说：「是的，今天又发生一起鳄鱼攻击事件，我们还在寻找受害者。」

女子努贾雅（Nurgaya）的遗体昨天在距离遇袭地点约2公里处被发现。

雅斯米汀表示，事发当时，48岁的努贾雅正与她的女儿在河边洗衣服。努贾雅的女儿在母亲遇袭后，赶去搜救机构办公室报案。

当局目前尚未确认第2名受害者的身分，同时，搜救队仍在持续进行搜索。

根据当地搜救机构资料，这两起鳄鱼攻击事件爆发前，今年已有至少4人因遭鳄鱼袭击死亡。

© 2019 AFP