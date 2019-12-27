印度西北部蝗虫过境 灾情25年来最严重

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（法新社印度阿默达巴德27日电） 当局表示，印度西北部数千公顷农作物惨遭大举来袭的蝗虫摧毁。一些专家今天更形容，这是25年来最严重的一次蝗灾。

当局已尝试以杀虫剂对付蝗虫；此外，由于当地人相信巨大噪音可以吓退蝗虫，农民纷纷击鼓驱虫，还有影片显示女学童奋力敲打钢板。

西北部古茶拉底省（Gujarat）官员帕马（Punamchand Parmar）昨天表示，省内有6个县的作物惨遭蝗虫破坏，光是其中一个县就有超过5000公顷的作物被毁。

帕马指出：「已有近25%蝗虫遭杀虫剂杀害，然而要完全消灭这些昆虫，还需要4至5天。它们起初往巴基斯坦方向飞行，但后来风向与湿度改变，它们因此降落在…古茶拉底省北部。」

古茶拉底省阿南德农业大学（Anand Agriculture University）昆虫系主任波拉德（P. K. Borad）告诉法新社：「这是古茶拉底省大约20年来最严重蝗灾。上次出现这么大群蝗虫是在1994年。」

古茶拉底省农业部长法尔都（R.C. Faldu）则表示，自今天起将有100辆运送杀虫剂的曳引机前往受灾村庄除虫。

尽管如此，村民仍希望将驱虫工作做到滴水不漏，目前有许多人一边沿着受灾农地走，一边敲鼓赶虫，其中一人受访时说：「我们村已失去一切。」

© 2019 AFP