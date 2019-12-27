叙利亚西北冲突升高 联合国：超过23万5000人逃难

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（法新社贝鲁特27日电） 叙利亚政府为夺回圣战士控制的西北部伊德利布省（Idlib），近来联合俄罗斯在当地发动攻势。联合国（UN）今天指出，过去两周已有超过23万5000民众逃离伊德利布省。

联合国发布声明指出，本月12日至25日的大规模逃难潮，令饱受战乱蹂躏的伊德利布省南部马瑞特努曼地区（Maaret al-Numan）「几乎空荡荡」。

法新社报导，无视8月签署的停火协定及土耳其、法国和联合国的降低冲突呼吁，有俄国撑腰的叙利亚政府军自本月中逐步增强对伊德利布省南部圣战士的攻击力道，陆战和空战攻势皆加剧。

自19日以来，政府军已从圣战士控制区域夺回数十座城镇村庄，冲突造成双方数百人丧命。

联合国还提到，由于轰炸及冲突加剧，在马瑞特努曼地区和邻近的萨拉奎布市（Saraqeb），民众流离失所情况更为严重。

目前伊德利布省被叙利亚前盖达（Al-Qaeda）分支「沙姆解放组织」（Hayat Tahrir al-Sham）控制，组织首领本周鼓吹圣战士与结盟的叛军共赴前线，对抗「俄罗斯占领军」和叙国当局。（译者：陈韵聿/核稿：陈彦钧）

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