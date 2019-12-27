唐西奇伤愈复出 独行侠主场拔马刺

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（法新社达拉斯26日综合外电报导）美国职篮NBA达拉斯独行侠球星唐西奇近来因伤缺赛4场，今天在主场复出独拿全场最高24分，带领球队以102比98力克前来踢馆的圣安东尼奥马刺。

独行侠14日对战迈阿密热火，唐西奇（Luke Doncic）不慎扭伤右脚踝，如今伤愈复出的首场比赛就是打「德州内战」，今天缴出24分、10篮板、8助攻的准大三元表现。

截至目前为止，唐西奇本季8度缔造大三元，暂居全联盟榜首。

赛后他受访表示：「感觉蛮好的，好像跑马拉松，觉得好累喔。当你缺阵4或5场比赛，感觉不太一样，不过复出真是太棒了，而且还赢球。」

比赛剩下最后4分07秒，独行侠领先多达17分，马刺虽然力挽狂澜追赶13分，但仍难以弥补双方差距。倒数38.6秒，马刺替补球员盖伊（Rudy Gay）三分长射进，两队拉近至4分差。

倒数5.8秒，马刺球员怀特（Derrick White）也尝试投三分却失手，唐西奇牢牢抓下篮板，收下这场比赛的胜利，马刺徒呼负负无力回天。

独行侠今天赢球后，本季例行赛战绩来到20胜10败，暂居西区联盟第5名。马刺输球后，战绩下滑至12胜18败，暂居西区联盟第9名。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

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