旅法华裔族群被抢怕 控诉另类种族歧视

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（法新社塞纳河畔维特里27日电） 法国的亚裔与华裔居民遭受种族歧视性的暴力攻击案频传，但检警单位似仍无具体有效对策，俨然成新的治安死角。

法国禁止针对种族进行数据调查，因此官方资料不会纪录有多少针对华人的攻击案，但维权运动者认为已可看出模式。

他们说，受害者通常是女性或年长男性，歹徒在街上锁定他们，跟踪他们走到偏僻地带，然后动手。林春来说：「受害者只因是亚洲人就被盯上。」

他认为，这些攻击案的根源无疑是种族主义，「『他们很弱』、『他们身上总是有钱』、『他们不懂得保护自己』…这就是藏在攻击背后的刻板印象」。

警方的攻击案数据不以种族细分，只能观察报案件数的泛泛数字。2018年5月到2019年5月，有114起攻击登记在案，相当于每3天就有一起，大多发生在瓦尔德马恩一带。

但维权运动者担心问题比数据显示的还严重，他们指责当局忽视这类型的种族歧视。

警方和瓦尔德马恩市政府说会密切关注这个议题。当地检方则表示，他们已尽量以种族歧视为由加重求刑，今年5月有纪录的22起案件中就有19起被加重求刑。

一名警官说，攻击亚裔族群可能是加入黑帮的一种「投名状」。他还说，有些年轻人觉得兴奋，他们以为亚洲人身上总是带很多钱，「对他们来说，这是一场游戏，一次赌注，这说明了为什么（案情）通常极度暴力」。

© 2019 AFP