欧盟执委会忧心 明年无法与英国达成后脱欧协议

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（法新社巴黎27日电） 欧洲联盟（EU）执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天表示，「严重关切」欧盟能否在2020年最后期限前，与英国达成脱欧后的贸易协议。

英国定于明年1月31日脱欧，但在明年底前仍将与欧盟维持过渡性关系，期间双方谈判人员将讨论未来贸易关系。

范德赖恩在法国回声报（Les Echos）今天刊登的专访中指出：「由于时间有限，我感到非常担心。」

范德赖恩表示：「这不仅攸关自由贸易协议谈判，还涉及许多其他问题。依我看来，我们双方都必须认真抚心自问，在这么短的时间内，所有这些谈判是否可行。」

范德赖恩告诉回声报：「我认为，在明年年中评估情况合情合理，若有必要，就考虑是否延长过渡期。」

根据英国首相强生（Boris Johnson）与欧盟达成的脱欧协议，英国可要求将过渡期延长1或2年。

但强生坚称，他不会要求延长过渡期，且正准备立法以禁止这种作法。

在此情况下，双方谈判人员将只有11个月时间可达成脱欧后的贸易协议。双方官员都警告，这项任务极为艰难。

若在2020年结束前未达成协议，英国将与庞大的欧盟单一市场切断关系，而没有后续协议可保护双方的就业和贸易。中央社（翻译）

© 2019 AFP