私人无人机 FAA新规将要求远端辨识

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（法新社华盛顿26日电） 美国联邦航空总署今天公布提案，要求私人操作的无人机采用一种电子牌照的远端辨识技术，来确保空域安全。

美国联邦航空总署（Federal Aviation Administration，FAA）针对远端辨识的这项提案，最后的法规正式采用前，仍有60天的公众评论期。

官员表示，新的法规有助辨识潜在威胁，或许也能让安全官员采取行动加以因应。

美国联邦航空总署所属部会运输部部长赵小兰说：「远端辨识藉由让美国联邦航空总署、执法单位和联邦维安机构辨识其管辖地区飞行中无人机的方式，来强化安全及维安。」

根据法规文字，这项要求能让官员即时远端辨识任何无人机，并「协助联邦维安伙伴区别威胁，让他们得以辨识操作者，并就采取行动减轻已知维安或安全风险的必要性，做出明智的决策」。

法规文字提到，美国联邦航空总署希望能够针对走私非法毒品或危险物质、非法侵犯隐私或非法监视等活动采取行动。

根据美国联邦航空总署，无人机是交通领域中快速成长的部分，已向美国联邦航空总署登记的无人机有将近150万台，远端驾驶员则有16万人。法规要求遵守的对象，涵盖所有重达250公克以上的私人无人机。

美国联邦航空总署推动法规之际，谷歌（Google）母公司Alphabet和亚马逊（Amazon）等科技大厂及新创公司，都在努力透过无人机来运送食物、医疗补给和其他物品。

© 2019 AFP