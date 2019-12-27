空服员向汉莎航空争权益 恐将再有新一波罢工

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（法新社法兰克福26日电） 为向汉莎航空（Lufthansa）争取权益，德国机组员工会今天表示，「未来几天内」将会发起新一波的罢工，这将打乱旅客于繁忙年终假期的行程。

德国独立空服员工会（UFO）表示，他们预计在明天格林威治标准时间1600（台湾时间28日零时）宣布罢工计画的细节。这是工会长久以来向汉莎航空争取更佳待遇和环境的最新一次扩大行动。

工会22日表示和汉莎航空的仲裁谈判「失败」后，外界就预期工会将发起罢工。

尽管工会信誓旦旦，不会让旅客遇上耶诞节罢工的麻烦，但仍警告在今天过后，新的罢工可能随时会展开。

汉莎航空谴责工会再度威胁罢工。

一名发言人告诉德新社（DPA）：「我们认为罢工不是解决之道。」

他表示，汉莎航空「仍旧相信」仲裁的程序，并愿意参与两名独立调解员所提议在明年1月初进行的新一轮谈判。

汉莎航空的空服员上个月已经参加48小时的大规模罢工，那造成德国机场1500个航班取消，影响约20万名旅客。

法新社报导，德国独立空服员工会不仅要求加薪，尤其是初阶职务调薪，还寻求提高福利及放低长期契约门槛。汉莎航空长期以来拒绝讨论这些诉求，并声称工会在内部领导层产生斗争后，已没有权利代表2万2000名机组员。汉莎航空甚至在法庭上质疑德国独立空服员工会的法律地位。

但这家德国最大航空公司在11月罢工期间出人意料地改变立场，同意和德国独立空服员工会及两名调解员进行仲裁。

德国独立空服员工会和汉莎航空都没有提供有关仲裁谈判的细节，但德国媒体曾报导说，他们甚至无法就谈判应该涵盖哪些主题达成共识。

根据德国媒体报导，除了推动劳方诉求，德国独立空服员工会也寻求资方保证空服员在罢工后，不会面临纪律处分。

汉莎航空集团4个较小的子航空公司，也曾参与罢工活动。

10月一场一日警告性罢工，导致欧洲之翼航空（Eurowings）、日耳曼之翼航空（Germanwings）、太阳快运航空（SunExpress）、汉莎城际航空（Lufthansa CityLine）数十个航班取消。

© 2019 AFP