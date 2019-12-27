耶诞假期好忙 西班牙外海2天救300移民

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（法新社马德里26日电） 西班牙海上救援单位表示，继耶诞节当天从各种简陋船只救起约200人后，今天又在外海救起约100名移民。

这些移民逾半是在西班牙东南部白色海岸（Costa Blanca）外海被发现，搜救人员于黎明前救起10人，包括8名男性、1名女性和1名孩童。

稍后的早晨时分，搜救人员救起托雷维耶哈（Torrevieja）附近一艘船上的16名男性；另外在班尼多港（Benidorm）往北45公里左右的哈韦亚（Xabia）外海一艘小艇救起12名男性。

在西班牙南部海岸，搜救人员在阿梅里亚（Almeria）附近的卡沃德加塔（Cabo de Gata）外海水中发现17名男子；摩特里（Motril）地区另外也发现一名男子在海上漂浮，搜救人员形容他搭乘的是「充气式玩具船」，他的友人恐怕已不幸溺毙。

救援单位发言人说，加纳利群岛（Canary Islands ）中的富埃特文图拉岛（Fuerteventura）西南角杭迪亚（Punta Jandia）有另外39人抵达岸边。

目前尚不清楚上述获救者的国籍。

搜救人员于耶诞节这天分别在西班牙和摩洛哥外海进行多项救援行动，救起约200人。

西班牙海岸防卫队说，其中约120人是在摩洛哥外海萨法林群岛（Chafarinas Islands）及迷你岛屿阿尔沃兰岛（Alboran）周围被救起。

西班牙东南部外海、直布罗陀（Gibraltar）外海及加纳利群岛附近也发现另外几艘小艇。

联合国国际移民组织（International Organization for Migration, IOM）修正到本月20日的声明中指出，今年迄今至少有1250名男性、女性和孩童在企图穿越地中海抵达欧洲的过程中丧生。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2019 AFP