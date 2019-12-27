耶诞假期瓦巴莱索林火肆虐 智利：遭蓄意点燃

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（法新社圣地牙哥26日电） 智利有关当局今天说，观光港市瓦巴莱索（Valparaiso）的森林大火是遭人蓄意点燃，在耶诞节造成约700人流落街头。

火灾是在24日发生，所幸无人丧命，但延烧了150公顷的林地，造成12名义消受伤，影响245栋民宅的约700名住户。

不过，智利内政暨公共安全部在调查从两座山丘蔓延的火灾原因后说，「很有可能是遭蓄意纵火」。

农业部长华克（Antonio Walker）说：「我们有照片与影片证据，还有从与当地人的谈话可推敲出，瓦巴莱索火灾是遭人蓄意引起。」

瓦巴莱索地区在今年这个时候通常炎热又干燥，但智利政府认为，近期发生的其他数起火灾，是遭人蓄意点燃。

智利总统皮涅拉（Sebastian Pinera）今天到灾区指挥调查。政府宣布将向灾民提供补助协助建造新屋。

瓦巴莱索位于智利首都圣地牙哥以西约120公里处，由于有44座山丘，大部分地区都很难抵达，加上植被茂密，常常传出火警。

华克说，自7月1日起已有1万5000多公顷的土地遭林火波及，而去年焚烧面积只有4500公顷。

© 2019 AFP