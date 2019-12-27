负责处理空难诉讼 波意特别顾问鲁狄格退休

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（法新社纽约26日电） 波音公司（Boeing）今天宣布，负责两起737 MAX客机失事诉讼的特别顾问鲁狄格，将在2019年年底退休。

波音在新闻槁中表示，65岁的鲁狄格（J.Michael Luttig）通知董事会他打算退休。他从5月1日负责处理狮子航空（Lion Air）和衣索比亚航空（Ethiopian Airlines）两起空难的法律相关事务，并就策略问题提供建言。

鲁狄格先前曾在波音担任总律师，之后转换为特别顾问的角色。

波音发言人表示，5月被任名为总律师问的格瑞（Brett Gerry），将再次接任鲁狄格的遗缺。

在两起坠机共造成346人丧命、使737 MAX型飞机3月在全球遭到禁飞后。波音便一直陷入危机状态。

音将执行长米伦伯格（Dennis Muilenburg）23日卸任，由长期担任董事的凯尔洪（David Calhoun）取代。

最近几个月，其他商用航空公司的顶级管理阶层，也都离开原本的公司。

鲁狄格在美国联邦上诉法院（U.S. Court of Appeals）服务15年后加入波音，他也曾在雷根（Ronald Reagan）总统时代，于白宫工作。（译者：李晋纬/核稿：张佑之）

© 2019 AFP