遭世界反禁药组织禁赛 俄国正式提出异议

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（法新社莫斯科27日电） 俄罗斯反禁药组织主席今天表示，针对俄国被以违反禁药规定为由，禁止参加全球重要体育赛事4年，俄国今天正式提出异议。总统蒲亭之前也已谴责这项禁令「不公平」。

俄罗斯反禁药组织（RUSADA）主席加努斯（Yury Ganus）在首都莫斯科（Moscow）告诉记者：「今天我们已按照既定程序，向世界反禁药组织（WADA）寄出一批文件。其中包括一份不同意世界反禁药组织制裁的通知书。」

然而加努斯警告，提出异议可能会产生反效果。他个人长期以来都主张，俄国应严格打击用药作弊的行为。

这份不同意世界反禁药组织禁令的正式声明，将启动在体育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）的上诉程序。

加努斯个人的严格立场，与俄国政府和俄罗斯反禁药组织的监事会意见相左。加努斯主张莫斯科必须接受制裁并承认有错，才能推动改革。但他表示自己有义务转达监事会的立场。

加努斯说他也致函世界反禁药组织，告知对方他个人的立场。信中表示：「我很遗憾地告知您，我的一切努力、包括尝试修改俄罗斯反禁药组织通知书的努力，都已失败。」

加努斯昨天曾告诉法新社，「几乎不可能」对世界反禁药组织的禁令加以反驳。

世界反禁药组织这个月以窜改禁药数据为由，禁止俄国在未来4年参加重要体育赛事，包括2020年东京奥运以及2022年的卡达世界杯足球赛。

依据相关制裁，俄国人仅能以中立运动员身分参赛，而且要能证明自己未涉入世界反禁药组织眼中获得俄国政府支持的禁药体系。

蒲亭（Vladimir Putin）之前形容此一制裁是出于政治动机，显示双方即将陷入漫长的法律战。他辩称，绝大多数俄国选手都没用药，不应该因为一些人的行为，就被剥夺代表俄国出赛的权利。

© 2019 AFP