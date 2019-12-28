乌拉圭缉毒 破获4.4公吨古柯硷

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（法新社乌拉圭蒙狄维欧27日电） 乌拉圭当局在该国重要港口蒙狄维欧查获破纪录的4.4公吨古柯硷。海军今天形容，这是「我国有史以来对毒品交易的最大打击」。

乌拉圭海军与海关联手行动，在蒙狄维欧港（Montevideo）扫描机器发现「异常」之后，查扣了4个内藏一袋袋古柯硷的黄豆粉货柜。

海军发表声明说，当局调查的前两个货柜中，共发现「4003块相当4418公斤的古柯硷砖」。

据乌拉圭国家海关总署署长波尔贾尼（Jaime Borgiani）估计，这批毒品在欧洲市场可值10亿美元。

乌拉圭日渐沦为拉丁美洲古柯硷销往非洲和欧洲的中继站，上次查获数量空前的古柯硷是在11月，当时蒙狄维欧港一个准备送往非洲的货柜，查获藏有3公吨古柯硷。

目前还不清楚最新查获的古柯硷来源地何在，但波尔贾尼说，这批古柯硷24日在西南部索利安诺省（Soriano）一座农场被「装上」卡车。索利安诺省距离蒙狄维欧290公里。

乌拉圭内政部也在推特上表示，警方已突袭这座农场，逮捕农场主人与他的儿子，并没收一批毒品。

波尔贾尼表示：「重要的是让全世界和毒贩明白，别对乌拉圭海关耍花样，我们已采取必要措施来为我国铲除这项祸害。」

© 2019 AFP