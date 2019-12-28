波兰召见俄国大使 抗议蒲亭二战影射

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（法新社华沙27日电） 波兰外交部今天召见俄罗斯驻波兰大使，表达对俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）做历史影射的强烈抗议。蒲亭先前指控波兰有反犹主义，二战时与纳粹的希特勒勾结。

波兰召见俄国驻波兰大使安德瑞耶夫（Sergei Andreyev）之举，适逢双边关系紧张之际。北约与欧盟成员的波兰，益发对俄罗斯出现冒进及扩张倾向感到忧心。

波兰副外长普希达克兹（Marcin Przydacz）告诉波兰新闻社（PAP），他们对「俄罗斯最高当局过去几天的历史影射」表达强烈抗议。

蒲亭24日在俄罗斯国防部发表谈话指称，二战战前的波兰驻德国大使据称曾承诺，愿为希特勒（Adolf Hitler）誓言将犹太人送往非洲，在华沙为他立雕像。

蒲亭说：「（这名大使是）一个混帐，一个反犹沙猪，令人发指到难以形容。在他的反犹观点中，他表达与希特勒的充分团结。」蒲亭还提及他是根据当年那位波兰驻德国大使的日记，发言绝对有所本。

蒲亭本月稍早也就二次大战谴责西方强权与波兰，称他们在1939年二战爆发前，曾跟纳粹德国签署多项条约。

波兰外交部今天强调「波兰是1939年9月第一个武装抵抗德军入侵的国家，德军当时还有苏联相挺..德国发动侵略及灭绝行动的结果，就是杀害将近600万波兰公民，其中包括300万犹太人」。

波兰外交部还说，俄罗斯「试图极力淡化当年苏联所该负起的破坏欧洲和平连带责任。苏联在1939年至1941年还是希特勒的盟友」。

在德国1939年9月1日侵略波兰前，德苏曾有密约瓜分两国之间的东欧国家。

© 2019 AFP