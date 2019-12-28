索马利亚爆炸增至76死 死者多半是学生平民

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（法新社摩加迪休28日电） 索马利亚救护车派遣机构人员稍早表示，首都摩加迪休（Mogadishu）一座繁忙的安全检查站今天发生汽车炸弹爆炸，造成至少61人死亡，但随后将死亡人数上修至76人。

阿敏救护车（Aamin ambulances）机构负责人亚丁（Abdikadir Abdirahman Haji Aden）告诉法新社：「我们已证实的伤亡人数为76死、70伤，此一人数还可能会增加。」

摩加迪休市长穆哈穆德（Omar Muhamoud）在记者会上表示，确实死亡人数还不知道，但已知约有90人受伤。

穆哈穆德指出：「我们稍后将证实确切死亡人数，但不会是小数目，而多数死者是无辜大学生及其他平民百姓。」

目击者阿迈德（Muhibo Ahmed）说：「这是个骇人的事件，因为爆炸发生时，有很多人乘坐公车经过这个地区，包括学生在内。」

这场爆炸发生在摩加迪休一个繁忙地区，当地因为设有一座安全检查站和一个税务办公室而致交通拥挤。伤者已以担架抬离现场，爆炸威力留下烧焦且变形的车辆残骇。

在汽车炸弹爆炸时，民众阿布度卡蒂尔（Sakariye Abdukadir）就在附近。他表示，这场爆炸「毁掉我的几扇车窗」。

阿布度卡蒂尔回忆说：「我所看到的是尸体四处横陈，其中一些被烧到无法办认。」

© 2019 AFP