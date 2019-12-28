美大选在即 Spotify停政治广告防假资讯

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（法新社伦敦27日电） 线上音乐串流平台Spotify今天表示，2020年初将停止政治广告，成为最新一个为即将到来的美国总统大选采取行动的数位巨擘，试图围堵令人忧心的假资讯。

继社群媒体推特（Twitter）禁止多数政治广告，以及谷歌（Google）决定限制广告锁定方式后，总部在瑞典、但多数用户及营运在美国的Spotify也采取类似行动。

Spotify表示，做此决定是因为公司缺乏辨识并过滤不实资讯的能力。Spotify拥有约1.3亿用户，其中许多人使用含广告的版本。

Spotify发言人在给法新社的声明中表示：「2020年初起，Spotify将暂停贩售政治广告，这包括在我们有广告插播的版本和Spotify原创及独家播客（podcast ）的政治广告内容。」

「此时此刻，我们的流程、系统和工具，尚未拥有足以负责验证及审查广告内容所需要的稳健水准。随着我们持续发展相关能力，我们会重新评估这项决定。」

美国杂志「广告年代」（Advertising Age）率先报导上述消息，并指出民主党总统参选人桑德斯（Bernie Sanders）及共和党全国委员会（Republican National Committee）都曾是Spotify广告客户。

目前不清楚Spotify从政治广告获得多少收益，但这个音乐服务公司被部分政治策士视为接触年轻选民的重要平台。

© 2019 AFP