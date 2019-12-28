美海豹成员涉虐俘却获宽贷 老同袍批恶毒

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（法新社华盛顿27日电） 纽约时报今天报导，美国海军海豹部队（Navy SEAL）排长盖拉格被指犯下战争罪，却获总统川普介入宽贷，引起争议；曾与盖拉格在伊拉克服役的同袍形容他「恶毒」又「极其邪恶」。

「纽约时报」（The New York Times）披露调查人员取得的影片证词，内容显示盖拉格（Eddie Gallagher）的菁英突击小组旧有成员指控他曾向一名12岁孩子开枪，还谈到他拿平民当靶子的传言。

海军海豹部队第7分队（SEAL Team 7）Alpha排最资深的成员之一、一级特种兵米勒（Craig Miller）告诉海军犯罪调查局（NCIS）：「那家伙极其邪恶。」

纽约时报还在影片中认出同属Alpha排的成员史考特（Corey Scott），他说：「看得出来，杀死任何活人，他可以完全不当一回事。」一级特种兵维瑞恩斯（Joshua Vriens）补了一句：「那家伙很恶毒。」

盖拉格则否认一切指控，他说同袍是因为跟不上他的表现才污蔑他。

他在律师发给纽约时报的声明中表示：「我看到影片的第一反应是很讶异、觉得恶心，他们竟然编造关于我的露骨谎言，但我很快就明白，他们是怕自己在驻军期间表现怯懦的事实浮出水面。」

40岁的盖拉格身兼狙击手及随军救护人员，他最初被控于2017年5月在伊拉克持刀刺死一名被俘受伤的17岁伊斯兰国（IS）少年战士，涉嫌预谋杀人。

盖拉格于今年初受审，保守派媒体如福斯新闻（Fox News）大肆报导，川普也表态支持他。

今年3月，川普的介入让盖拉格得以出狱，转送海军医院安置，比坐牢自由得多。7月，盖拉格的谋杀案获得军事陪审团宣告无罪，但他在一名伊斯兰国战士尸体旁拍照的举动被认定有罪。

他的军阶被降级，海军还有意撤销他的三叉戟徽章（Trident pin），这枚徽章代表他是够格的海豹部队成员，然而川普再度插手，允许盖拉格保留三叉戟徽章，并恢复他的军阶。川普上周还在佛罗里达州的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）宴请盖拉格夫妻。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

© 2019 AFP