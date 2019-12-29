乌克兰与叛军换囚 释放镇暴警察引发不满

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（法新社乌克兰克拉莫托斯克29日电） 乌克兰当局今天预定在东部战乱频仍地区与亲俄分离分子交换囚犯，但这项前线行动，却引来了基辅民众不满。

作为换囚的一部分，基辅预料会交出多名被控在2014年亲西方起义期间杀害示威者、引爆民怨的镇暴警察。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）12月9日在法国巴黎首次面对面会谈，就缓解欧洲现在唯一仍在进行的战争达成共识。

那场「蒲泽会」是由法国与德国领袖斡旋而成，为3年来首场类似会议。

泽伦斯基先前表示：「应该要有换囚...我们期待此事。」

分离派重镇顿内茨（Donetsk）的代表莫洛佐娃（Daria Morozova）表示，顿内茨和同为分离分子盘据的卢甘斯克州（Lugansk）将接收87名囚犯，他们则会把55人交给基辅当局，作为交换。

换囚预料会在顿内茨的戈利夫卡镇（Gorlivka）附近进行。

但许多乌克兰民众担心，当局同意释放镇暴警察，换囚代价未免太大。

2014年有100多名示威者遭镇暴警察击毙，这些受害者家属本周在公开信中警告泽伦斯基，释放镇暴警察，可能引发「示威潮」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2019 AFP