全球最长寿犀牛辞世 享寿57岁

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（法新社坦尚尼亚三兰港28日电） 坦尚尼亚保护区管理局指出，据信是全球最长寿的一头雌黑犀牛昨天在恩戈罗恩戈罗保护区寿终正寝，享寿57岁。

恩戈罗恩戈罗保护区管理局（Ngorongoro Conservation Area Authority）28日发表声说，名为佛斯塔（Fausta）的这头雌黑犀牛，于12月27日在保护区内据信因自然原因死亡，它生前绝大部分时间都是在野外生活。

声明指出，纪录显示，佛斯塔较全球任何其他犀牛都更长寿，在恩戈罗恩戈罗放养超过54年，2016年才移至庇护区。

声明又说：「三兰港大学（University of Dar Es Salaam）一位科学家于1965年首度在恩戈罗恩戈罗火山口发现佛斯塔，当时它的年龄介于3至4岁间。继多次遭鬣狗攻击且严重受伤后，它的健康状况于2016年开始恶化，我们不得不把它置于圈养状态。」

55岁的雌南方白犀牛沙纳（Sana），于2017年在圈养地法国奇幻星球动物园（La Planete Sauvage Zoological park）死亡，它被视为全球最长寿的白犀牛。

恩戈罗恩戈罗保护区管理局估计，野生犀牛的寿命介于37到43岁间，圈养犀牛则能活到50岁以上。

© 2019 AFP