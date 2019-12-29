外交风波扩大 外长：玻利维亚非墨西哥殖民地

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（法新社马德里/拉巴斯28日电） 玻利维亚代理外交部长朗加里卡在今天刊出的采访中说，墨西哥不该在莫拉莱斯左派政府上个月垮台后介入玻利维亚内政，说玻国并非墨国殖民地。

玻国前总统莫拉莱斯（Evo Morales）10月选举赢得连任，但被质疑计票作业存有舞弊，引发大规模抗议。在军方倒戈下，莫拉莱斯11月被迫请辞并逃往墨西哥，获得政治庇护。墨国驻玻国行政首都拉巴斯（La Paz ）大使馆同时收留9名莫拉莱斯左派政府的高级官员，自此之后两国关系降到冰点。

莫拉莱斯后来已改赴阿根廷。

朗加里卡（Karen Longaric）告诉西班牙「国家报」（El Pais）：「我们只要求墨国总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）政府，停止干预我国内政并尊重玻利维亚主权。」

她说，玻利维亚「不是墨西哥殖民地」。

她说：「玻利维亚的利益不同于另一个国家总统的利益，别国总统只希望把政治好处带给自己人、自己的左右手。」

墨驻拉巴斯大使馆已成这起外交风暴的核心。

墨驻拉巴斯大使馆先前指控玻利维亚在大使馆外加派警力和情报人员，违反1961年维也纳外交关系公约，昨天又通报玻国警方阻止来访西班牙官员离开，指控警方遭扰、威吓外交官员，要求国际法院（ICJ）调解纠纷。

玻国当局今天则指控，西班牙当局派员试图协助一名遭通缉的前朝官员离开墨驻拉巴斯大使馆，但行动失败。

西班牙外交部今天发布声明表示，将派任务小组调查事件前因后果，并说西国人员的拜会「完全出于礼貌」，并完全否认这次访问「意在护送使馆内庇护人员离开」。

© 2019 AFP