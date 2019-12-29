死亡威胁没在怕 荷议员再办穆罕默德讽刺漫画比赛

广告 继续浏览后续

（法新社海牙28日电） 荷兰极右派国会议员怀尔德斯今天说，将重启伊斯兰先知穆罕默德卡通绘画比赛。怀尔德斯过去也曾举办这类比赛，引发大规模示威，更因此接获死亡威胁，相关活动在一年多前取消。

自由党（PVV）党魁兼国会议员怀尔德斯（Geert Wilders）鼓励他的推特追踪者踊跃投稿，创作穆罕默德讽刺画作。他在推文中写道：「#言论自由必须战胜暴力及伊斯兰教令。」

根据公告，这场活动会在荷兰国会众议院举办。

但许多穆斯林认为，这些先知穆罕默德画像不尊重或充满亵渎。怀尔德斯最初于去年宣布举办穆罕默德讽刺漫画竞赛，激怒许多穆斯林，特别是巴基斯坦人。他后来因接获死亡威胁而取消相关计画。

在他宣布取消比赛隔天，一名阿富汗男子在阿姆斯特丹主要车站刺伤两名美国游客。这名10月被判26年徒刑的男子当时说，他是想「保护先知穆罕默德」。

荷兰法院11月判处计划暗杀怀尔德斯的一名巴基斯坦男子10年徒刑。

56的怀尔德斯以漂得雪白的蓬松发型，以及挑动政治争端的反移民与反伊斯兰言论闻名，他住在安全屋，接受荷兰政府24小时保护。（译者：侯文婷/核稿：刘文瑜）

© 2019 AFP