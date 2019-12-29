澳洲天灾肆虐 26万人呼吁雪梨取消跨年烟火

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（法新社雪梨29日电） 民间要求取消知名雪梨跨年烟火，并运用举办烟火秀的经费来对抗丛林野火的请愿人数已经高达26万，不过雪梨官员表示跨年烟火将照常施放。

雪梨今年花费650万澳元（约新台币1亿3850万元）在烟火秀上。民间请愿网站Change.org的请愿书主张，这笔经费若用在支持义消和饱受严重旱灾之苦的农民身上会比较好。

请愿内容写道，「空气中的烟雾已经够多了」，雪梨港上方的大型烟火秀「可能会伤害部分民众」。

澳洲各地野火狂烧形成的有毒烟雾，已经笼罩雪梨和其他主要城市数周。

受到毁灭性烈焰摧残，野火灾情最惨重的新南威尔斯省境内多个市镇全镇已成废墟，相当一整个比利时国土的面积化作灰烬，8人不幸丧命。

请愿书指出：「洪患和火灾不断，2019年对澳洲来说是灾难性的一年。各省都应该向烟火说不。」

雪梨市发言人表示，当局很感激民众反对在野火危机之下举办烟火秀，不过取消这项庆典「对受影响社群带来的实际效益并不大」。

发言人透过声明表示：「我们15个月前就展开跨年庆祝活动的准备和计画工作，这表示用来维护群众安全和清理作业的预算，大多都已经花下去了。」

「取消活动会重创雪梨商家，也会毁了海内外数以万计民众为跨年活动安排好的飞机、住宿、用餐计画。」

雪梨市议会补充说，市议会已经捐款62万澳元来支援野火及干旱应变措施，也会透过电视转播烟火秀来宣传红十字会的一支救灾基金。

接下来几天预计将有一波热浪横扫新南威尔斯省部分地区，野火火势预计将在31日恶化。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP