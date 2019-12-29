辛巴威总统加重打压异己 新闻工作者也遭殃

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（法新社辛巴威首都哈拉雷29日电） 马普夫莫（Fanuel Mapfumo）去年8月在报导新闻时遭辛巴威警方痛殴，导致左臂骨折，至今都无法举起重物。

辛巴威28岁新闻从业人员马普夫莫当时正在首都哈拉雷（Harare）拍摄一场遭禁止的抗议活动。

反对党支持群众当时正在对经济不景气表达不满，却遭警方以警棍殴打。

任职「辛巴威晨报」（Zim Morning Post）的马普夫莫表示，警方要求他停止拍摄。

他告诉法新社：「我表明自己的新闻工作者身分，接下来我只记得自己被拖到一群警察之中，全身遭到他们痛殴。」

维权团体指控辛巴威总统姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）去年就任以来持续侵犯人权的行为。

去年8月间，军方出动部队，对付抗议当局延迟公布选举结果的平民百姓，6人不幸死亡。

今年1月，军方对抗议油价大幅上涨的游行民众发动攻击，造成17人丧生。

姆南加瓦对异议人士加强控制力道之际，新闻从业人员也受到影响。

「南非洲媒体协会」（Media Institute of Southern Africa）负责人莫约（Tabani Moyo）说：「我们今年记录到18起媒体成员遭到迫害的案例。」去年仅1人受到迫害。

莫约补充说，这18起事件中多数涉及警察。

© 2019 AFP